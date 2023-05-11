В Польщі сталася різанина в сиротинці: одна загибла, дев'ять поранених

В середу, 10 травня, в польському селі Томіславіче сталася різанина в інтернаті для дітей-сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Трагедія сталася близько 23:00 за місцевим часом. 19-річний нападник з ножем вбив одну дівчину-підлітка і наніс поранення ще дев'ятьом людям. "П’ятеро поранених були доправлені до лікарні, а решта отримали медичну допомогу на місці", - пише видання. Поліція вже арештувала нападника, його мотиви поки невідомі. Правоохоронці під наглядом прокурора працюють на місці злочину.