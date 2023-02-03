В Польше рассказали, когда украинские военные начнут обучение на танках Leopard

Главы Министерства обороны Украины и Польши обсудили вопросы усиления возможностей Сил обороны Украины, в частности, проведения тренировочных миссий украинских военных на территории Польши.

Блащак отметил, что Украина ожидает усиления наступления российских оккупантов, поэтому защитникам очень важно получить тяжелое оружие, которое сможет их защищать.

"Мы собрали декларации по делу "Танковой коалиции", но чтобы (декларация - ред.) скорее воплотилась в жизнь, мы решили во второй половине февраля встретиться в Брюсселе. Самое важное сейчас - начать тренировки украинских солдат на этих танках. Такие тренировки начнутся в Польше, буквально через несколько дней", - сказал министр обороны Польши.

Как сообщалось ранее, Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских защитников на танках Leopard.

Кроме того, в Польше назвали сроки, необходимые для поставки танков Украине.

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