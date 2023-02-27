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В Польше рассказали, когда Украина получит следующую партию танков Leopard

Фото: в Польше рассказали, когда Украина получит следующую партию танков Leopard (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика в комментарии PAP.

На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель".

Так он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков явлюятся вопросом недель, "если не раньше".

"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2. Речь идет о четырех единицах.

Как заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.

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