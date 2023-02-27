В Польше рассказали, когда Украина получит следующую партию танков Leopard

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика в комментарии PAP .

На вопрос, когда Украина получит еще 10 обещанных танков Leopard, Дворчик ответил: "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель".

Так он рассказал, что Варшава совсем скоро передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72. По его словам, поставки этих танков явлюятся вопросом недель, "если не раньше".

"Они практически в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине", - добавил он.