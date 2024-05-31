В Польше рассказали, когда могут подписать соглашение по безопасности с Украиной

Украина и Польша могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Сикорский также рассказал, что по итогам переговоров в Праге удалось приблизить выработку важных решений, среди которых - усиление месседжа о будущем членстве Украины в Альянсе и создание механизма финансовой поддержки обороны Украины в размере около 40 миллиардов долларов в год. По его словам, половину этой суммы должны внести США.

Польский министр выразил надежду, что подписание документа состоится до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, переговоры "проходят хорошо".

Сикорский проинформировал союзников по НАТО о продолжающихся переговорах с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соглашения по безопасности с Украиной уже подписали 15 стран: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Норвегия.

Также недавно СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на саммите лидеров G7, который состоится 13-15 июня в Италии.

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