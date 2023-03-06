В Польше разбился военный вертолет Ми-24

Трагедия произошла в понедельник, 6 марта, в польском городе Белая Подляска. Там упал военный вертолет Ми-24.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Предварительно известно, что во время предполетных испытаний у вертолета были повреждены шасси и правое крыло. Инцидент произошел вдали от застроенных территорий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.