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В Польше разбился военный вертолет Ми-24

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Польша, Понедельник 06 марта 2023 17:44
В Польше разбился военный вертолет Ми-24 Фото: в Польше разбился военный вертолет Ми-24 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Трагедия произошла в понедельник, 6 марта, в польском городе Белая Подляска. Там упал военный вертолет Ми-24.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Предварительно известно, что во время предполетных испытаний у вертолета были повреждены шасси и правое крыло. Инцидент произошел вдали от застроенных территорий.

По данным ведомства, среди людей никто не пострадал.

В Польше разбился военный вертолет Ми-24Фото: в Польше разбился военный вертолет Ми-24 (twitter.com/DGeneralneRSZ)

Ранее РБК-Украина сообщало, что вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал запуск производства южнокорейских танков K2, которые уже были переданы на вооружение польской армии, на Военном автомобильном заводе (WZM) в Познани.

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