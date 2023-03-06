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У Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24

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Польща, Понеділок 06 березня 2023 17:44
У Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24 Фото: у Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Трагедія трапилась у понеділок, 6 березня, в польському місті Біла-Подляска. Там впав військовий гелікоптер Мі-24.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на генеральне командування ЗС Польщі у Twitter.

Попередньо відомо, що під час передпольотних випробувань у гелікоптера було пошкоджено шасі та праве крило. Інцидент трапився далеко від забудованих територій.

За даними відомства, серед людей ніхто не постраждав.

У Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24Фото: у Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24 (twitter.com/DGeneralneRSZ)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

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