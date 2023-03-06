У Польщі розбився військовий гелікоптер Мі-24

Трагедія трапилась у понеділок, 6 березня, в польському місті Біла-Подляска. Там впав військовий гелікоптер Мі-24.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на генеральне командування ЗС Польщі у Twitter.

Попередньо відомо, що під час передпольотних випробувань у гелікоптера було пошкоджено шасі та праве крило. Інцидент трапився далеко від забудованих територій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2, які вже були передані на озброєння польської армії, на Військовому автомобільному заводі (WZM) в Познані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.