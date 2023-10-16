В Польше провалился референдум

В Польше в общенациональном референдуме, что проходил 15 октября одновременно с парламентскими выборами, приняло участие недостаточное количество избирателей, чтобы его результаты считались обязательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita .

Согласно данным опроса, явка на референдуме в Польше составила 40%. Такое количество означает, что он не является обязательным.

Как объяснил член команды экспертов по выборам Фонда Батория профессор Кшиштоф Урбаняк из Университета Адама Мицкевича, результат общенационального референдума является обязательным, если в нем приняло участие более половины лиц, имеющих право голоса.

"Однако там оговорено, что в случае воскресного референдума явка подсчитывается на основании действительных бюллетеней, которые окажутся в урне для голосования, а затем комиссия достанет их и подсчитает", - говорится в публикации.

Участие в референдуме и вопросы

Так, в минувшее воскресенье на выборах в Сейм и Сенат Польши каждый избиратель мог отказаться от получения бюллетеня для участия в референдуме. Всего в общенациональном референдуме смогли принять участие все граждане, имевшие право голоса. По данным Национальной избирательной комиссии, голосовать могли 29 091 533 особы.

Участие в референдуме заключалось в ответе на четыре вопроса в карточке. Вопросы, поднятые на референдуме, решаются после получения большинства голосов. В частности, речь идет о вопросах о продаже государственных активов иностранным компаниям, о повышении пенсионного возраста, о демонтаже забора на границе с Беларусью, о приеме страной нелегальных мигрантов.

Каждый вопрос учитывается отдельно. Если суммарного большинства нет - референдум не имеет обязательной силы, поясняет эксперт.

Также отмечается, что повторное проведение общенациональный референдум в Польше не ожидается.

Парламентские выборы в Польше

В Польше парламентские выборы прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). Они проходили одновременно с общенациональным референдумом.

Ранее лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах, и готовности сформировать новое правительство.

При этом согласно данным поздних экзитполов по состоянию на утро 16 октября, на парламентских выборах в Польше лидерство остается за партией "Право и справедливость", которая получила 36,6% голосов (198 мест).