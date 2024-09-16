В Польше прорвало еще одну дамбу: из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение
В Польше в понедельник, 16 сентября, прорвало еще одну дамбу. Правительство страны объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
"Я созвал заседание для того, чтобы поскорее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия", - сказал Туск.
Он отметил, что подробный перечень уездов и гмин, на которые распространяется чрезвычайное положение, будет предоставлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба. Будет также разъяснено, что влечет это положение и его последствия.
"В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его - ред.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность", - отметил польский премьер.
Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены "лишь необходимые" ограничения прав и свобод, среди них - приказ об эвакуации и запрете на пребывание в определенных местах.
Туск также отметил, что на нужды людей, пострадавших от наводнения, выделят миллиард злотых из резерва.
Наводнения в Польше
Напомним, 15 сентября Европу накрыла непогода.
В частности, в Польше затопил город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Причиной наводнения стал прорыв дамбы на реке Моравко из-за сильных дождей.
Украина сразу же предложила Польше помощь. Украинские спасатели могут приобщиться к ликвидации последствий наводнения.
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