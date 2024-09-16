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В Польше прорвало еще одну дамбу: из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение

Понедельник 16 сентября 2024 16:30
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В Польше прорвало еще одну дамбу: из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше в понедельник, 16 сентября, прорвало еще одну дамбу. Правительство страны объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Я созвал заседание для того, чтобы поскорее принять распоряжение о введении состояния стихийного бедствия", - сказал Туск.

Он отметил, что подробный перечень уездов и гмин, на которые распространяется чрезвычайное положение, будет предоставлен во Вроцлаве, где вскоре должно начаться заседание кризисного штаба. Будет также разъяснено, что влечет это положение и его последствия.

"В нашем распоряжении в положении о состоянии стихийного бедствия есть такой инструмент, как приказ об эвакуации, но, как я уже упоминал вчера, мы будем (использовать его - ред.) только в ситуации, когда жизни людей непосредственно угрожает опасность", - отметил польский премьер.

Согласно проекту распоряжения Совета министров, в затопленных районах будет введено состояние стихийного бедствия на срок до 30 дней. Предусмотрены "лишь необходимые" ограничения прав и свобод, среди них - приказ об эвакуации и запрете на пребывание в определенных местах.

Туск также отметил, что на нужды людей, пострадавших от наводнения, выделят миллиард злотых из резерва.

Наводнения в Польше

Напомним, 15 сентября Европу накрыла непогода.

В частности, в Польше затопил город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Причиной наводнения стал прорыв дамбы на реке Моравко из-за сильных дождей.

Украина сразу же предложила Польше помощь. Украинские спасатели могут приобщиться к ликвидации последствий наводнения.

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