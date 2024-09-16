У Польщі прорвало ще одну дамбу: через масштабні повені оголосили надзвичайний стан
У Польщі у понеділок, 16 вересня, прорвало ще одну дамбу. Уряд країни оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
"Я скликав засідання для того, щоб якнайшвидше ухвалити розпорядження про введення стану стихійного лиха", - сказав Туск.
Він зазначив, що детальний перелік повітів і гмін, на які поширюється надзвичайний стан, буде надано у Вроцлаві, де незабаром має розпочатися засідання кризового штабу. Буде також роз'яснено, що тягне за собою цей стан та його наслідки.
"У нашому розпорядженні в положенні про стан стихійного лиха є такий інструмент, як наказ про евакуацію, але, як я вже згадував вчора, ми будемо (використовувати його - ред.) тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожує небезпека", - зазначив польський прем'єр.
Згідно з проєктом розпорядження Ради міністрів, у затоплених районах буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 днів. Передбачені "лише необхідні" обмеження прав і свобод, серед них - наказ про евакуацію та заборона на перебування в певних місцях.
Туск також зазначив, що на потреби людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих з резерву.
Повені у Польщі
Нагадаємо, 15 вересня Європу накрила негода.
Зокрема, у Польщі затопило місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства. Причиною повені став прорив греблі на річці Моравка через сильні дощі.
Україна відразу ж запропонувала Польщі допомогу. Українські рятувальники можуть долучитись до ліквідації наслідків повені.
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