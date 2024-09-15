ua en ru
Вс, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше затопило город из-за прорыва дамбы от сильных ливней

Воскресенье 15 сентября 2024 18:54
UA EN RU
В Польше затопило город из-за прорыва дамбы от сильных ливней Фото: последствия наводнения (x.com/remizacompl)
Автор: Эдуард Ткач

В Польше затопило город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Причиной наводнения стал прорыв дамбы на реке Моравка из-за сильных дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой TVP Info.

Первоначально в СМИ появилась информация, что дамбу разрушил напор воды. В Министерстве национальной обороны сообщили, что для помощи в эвакуации в город был отправлен вертолет Ми-17. Позже, TVP Info стало известно, что была повреждена часть дамбы.

Отмечается, что ситуация городе трагическая. Вода сносит все на своем пути. В частности, в соцсетях публикуют кадры, на которых вода обваливает дом и несет его течением, а также на одном из кадров видео затонувшую пожарную машину.

В то же время RFM 24 сообщает, что вертолеты Black Hawk из Вроцлава отправились в пострадавший город.

"В Строне-Шленски прорвался мост (дамба - ред.), по городу проходит большая волна воды. Солдатам, которые поддерживают местное население, отрезан обратный сухопутный путь. Многим жителям требуется эвакуация с крыш домов", - цитирует издание сообщение Сил территориальной обороны.

Также СМИ цитируют Викторию, одну из жительниц Строне-Шленски, которая живет в этом городе.

"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия", - сказала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Зеленский показал последствия удара России по Харькову
Зеленский показал последствия удара России по Харькову
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США