В Польше затопило город из-за прорыва дамбы от сильных ливней
В Польше затопило город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства. Причиной наводнения стал прорыв дамбы на реке Моравка из-за сильных дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой TVP Info.
Первоначально в СМИ появилась информация, что дамбу разрушил напор воды. В Министерстве национальной обороны сообщили, что для помощи в эвакуации в город был отправлен вертолет Ми-17. Позже, TVP Info стало известно, что была повреждена часть дамбы.
Отмечается, что ситуация городе трагическая. Вода сносит все на своем пути. В частности, в соцсетях публикуют кадры, на которых вода обваливает дом и несет его течением, а также на одном из кадров видео затонувшую пожарную машину.
В то же время RFM 24 сообщает, что вертолеты Black Hawk из Вроцлава отправились в пострадавший город.
"В Строне-Шленски прорвался мост (дамба - ред.), по городу проходит большая волна воды. Солдатам, которые поддерживают местное население, отрезан обратный сухопутный путь. Многим жителям требуется эвакуация с крыш домов", - цитирует издание сообщение Сил территориальной обороны.
Также СМИ цитируют Викторию, одну из жительниц Строне-Шленски, которая живет в этом городе.
"Волна огромная, ситуация действительно драматическая, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия", - сказала она.
Stronie Śląskie. Dom runął niczym pudełko z zapałek... Bardzo szybko przemieszcza się fala z pękniętej tamy. https://t.co/0Zco9KF9Hp pic.twitter.com/gRoZyxtg6C— meteoprognoza.pl (@MeteoprognozaPL) September 15, 2024
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.