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Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше: разные сроки

Польша, Варшава, Четверг 21 марта 2024 08:35
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Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше: разные сроки Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временная защита для украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. При этом значительному количеству беженцев гарантировано право оставаться в стране на более долгое время.

Какие сроки легального пребывания для разных категорий украинских граждан в Польше в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info.

Какие категории беженцев смогут находиться в Польше после 30 июня

22 февраля 2024 года в Польше вступили в силу обновленные положения специального закона Польши. По ним срок легального пребывания в стране бежавших от войны в Украине продлен до 30 июня 2024 года.

Но минимум пять категорий украинских беженцев смогут законно находиться в Польше и после 30 июня. Эти исключения касаются украинских детей дошкольного, школьного возраста, включенных в польскую систему образования. Также – их родителей или законных опекунов, которые находятся с ними в Польше.

До 31 августа 2024 года закон гарантирует право на легальное пребывание гражданам Украины, которые по состоянию на 30 июня 2024 будут:

  • пользоваться польским дошкольным образованием;
  • будут получать обязательное школьное образование или обязательное другое образование в Польше.

До 31 августа 2024 года также имеют право легально находиться в Польше украинцы, которые не позже 2022/2023 учебного года начали обучение в:

  • общеобразовательном профессионально-техническом учебном заведении II степени;
  • полицельной школе или школе для взрослых.

Кроме того, до 31 августа 2024 года в Польше могут законно находиться украинские граждане с несовершеннолетними детьми, которые учатся дистанционно в украинской системе образования.

Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше: разные сроки Фото: Дети в польской школе (gettyimages.com)

До 30 сентября 2024 года легально могут находиться украинцы, которые будут повторно сдавать выпускной экзамен в польских учебных заведениях. Если речь идет о несовершеннолетних – то с ними могут находиться и их родители или опекуны.

Кому из украинцев сроки пребывания продлили только до 30 июня

В польском Управлении по вопросам иностранцев отмечают, что сроки для других категорий украинских мигрантов сроки действия документов и пребывания продлены до 30 июня 2024 года. А именно:

  • легальных сроков пребывания и польских национальных виз граждан Украины;
  • сроки действия легальных видов на временное проживание;
  • сроки выезда граждан Украины с территории Польши, легально находящихся в стране;
  • сроки для добровольного возвращения (в настоящее время это сроки для добровольного выезда), указанные в решениях, которые были выданы гражданам Украины;
  • сроки действия легальных видов на пребывание, польских документов, удостоверяющих личность иностранца;
  • сроки документов "разрешение на толерантное пребывание", выданные гражданам Украины.

Кроме того, до 30 июня 2024 года в Польше считается легальным пребывание граждан Украины в рамках безвизового режима.

Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше: разные срокиФото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

А также – в связи с истечением срока разрешения на краткосрочное пребывание, в частности на основании шенгенской визы, выданной Польшей или другой страной Шенгенского соглашения, или вида на жительство, выданного в другой стране Шенгена.

Напомним, мы писали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.

Также мы рассказывали, что программа поддержки украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. Некоторые льготы могут оставить для украинцев после этой даты.

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