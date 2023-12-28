В Польше ускорили движение грузовиков на одном из КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики, которые продолжают блокаду границы с Украиной, ускорили движение грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Дорогуск-Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По информации издания, всего 1050 грузовиков пытаются въехать в Украину из Польши через "Дорогуск-Ягодин".

Несмотря на заявления протестующих о разрешении проезда только одному грузовику каждые три часа, за последние 24 часа Польшу покинуло 149 автомобилей. Также часть водителей развернулась или выехала на стоянку. Всего со вчерашнего дня очередь сократилась на 350 грузовиков.

При этом, как уточняют журналисты, расчетное время ожидания пересечения границы сейчас составляет 135 часов или 5-6 дней.

Хуже ситуация с въездом в Польшу из Украины через "Дорогуск-Ягодин". За сутки через погранпереход в Польшу выехал только один грузовик.

В то же время на КПП "Гребенное" за последние сутки в направлении Украины проехали 120 грузовиков, ожидают в очереди еще 800.

На КПП "Медика" ждут более 700 водителей, время ожидания - 4 дня.

На КПП "Корчова-Краковец" в очереди на пересечение границы стоят 600 грузовиков.

Блокада границы с Украиной

Напомним, еще осенью польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Они существенно усложнили движение грузовиков на контрольно-пропускных пунктах.

Перевозчики требовали, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений для украинских водителей.

22 декабря Украина заявила о том, что согласовала с Польшей план действий насчет разблокирования границы. Этот план должны представить перевозчикам.