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У Польщі прискорили рух вантажівок на одному з КПП на кордоні з Україною

Четвер 28 грудня 2023 15:46
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У Польщі прискорили рух вантажівок на одному з КПП на кордоні з Україною Фото: у Польщі прискорили рух вантажівок на одному з КПП на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польські перевізники, які продовжують блокаду кордону з Україною, прискорили рух вантажівок на контрольно-пропускному пункті "Дорогуськ-Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За інформацією видання, лише 1050 вантажівок намагаються в'їхати в Україну з Польщі через "Дорогуськ-Ягодин".

Незважаючи на заяви протестувальників про дозвіл проїзду лише одній вантажівці кожні три години, за останні 24 години Польщу залишило 149 автомобілів. Також частина водіїв розгорнулася чи виїхала на стоянку. Загалом відучора черга скоротилася на 350 вантажівок.

При цьому, як уточнюють журналісти, розрахунковий час очікування перетину кордону зараз становить 135 годин або 5-6 днів.

Гірше ситуація з в'їздом до Польщі з України через "Дорогуськ-Ягодин". За добу через прикордонний перехід до Польщі виїхала лише одна вантажівка.

У той же час на КПП "Гребінне" за останню добу у напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.

На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування - 4 дні.

На КПП "Корчова-Краковець" у черзі на перетин кордону стоять 600 вантажівок.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, ще восени польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною. Вони суттєво ускладнили рух вантажівок на контрольно-пропускних пунктах.

Перевізники вимагали, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів для українських водіїв.

22 грудня Україна заявила про те, що погодила з Польщею план дій щодо розблокування кордону. Цей план мають представити перевізникам.

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Польща Кордон з Україною
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