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В Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно, назвали условие

Пятница 15 сентября 2023 18:16
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В Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно, назвали условие Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша введет бессрочное эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия до конца текущих суток, 15 сентября, не примет решение о продлении ограничения.

Об этом заявил министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью PAP .

"Если Еврокомиссия до полуночи не продолжит эмбарго, то я подпишу распоряжение, которым будет продлено действующее эмбарго",- заявил Буда и добавил, что оно будет бессрочным отвечая на вопрос о сроках.

По словам Буды, правительство Польши направляет своим фермерам сигнал о том, что эмбарго и в дальнейшем будет действовать несмотря на решение Еврокомиссии.

В то же время министр отметил, что эмбарго на украинское зерно не должно негативно повлиять на польско-украинские отношения.

Проблемы с зерном

В мае 2023 года ЕС разрешил Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Парламент Болгарии в это время уже отменил ограничения на государственном уровне. В то же время Варшава рассчитывает на то, что ЕС продлит эмбарго до конца года. Вопросы экспорта зерна президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда планируют обсудить во время встречи в Нью-Йорке на следующей неделе.

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