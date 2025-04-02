В Польше объяснили еще одну причину, почему не отправят войска в Украину

Соответствующее заявление Сикорский сделал в эфире радио RMF FM.

У главы МИД спросили, есть ли шанс, что после президентских выборов в Польше решение об отправке военных в Украину изменится. На это Сикорский ответил: "Я так не думаю".

При этом министр как причину запрета на отправку контингента назвал российскую пропаганду.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории, - ред.)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", - пояснил Сикорский.

У него также спросили, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины.

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", - ответил он.