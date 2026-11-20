Польские военные назвали причину, почему российские ракеты и дрон "Герань" не были сбиты вооруженными силами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативного командующего видами Вооруженных сил Польши генерала Иренеуша Новака, передает PAP.

Почему Польша не сбила ракеты РФ

Генерал Новак объяснил, почему польские военные не открывали огонь по российским объектам.

По его словам, не были выполнены все условия для применения систем вооружения против объектов, нарушивших 20 ноября воздушное пространство страны.

"Той ночью вооружение не применялось, ведь не были выполнены все условия для применения системы вооружения", - подчеркнул генерал.

Оперативный командующий также отметил, что на радиолокационном изображении трудно различить тип объектов.

"Мы используем такое понятие, как индекс скорости. Все три объекта были скоростными: их скорость превышала 800 км/ч. Поэтому мы предполагаем, что это были либо крылатые ракеты Х-101, либо реактивные дроны Герань-5", - уточнил он.

Как долго ракеты были в Польше

Генерала Новака и министра обороны Польши Владислава Косиняка Камыша спросили, как долго объекты находились в польском воздушном пространстве.

"Речь идет о нескольких минутах. Расстояние от места, где мы обнаружили ракету Х-101, до границы составляет около 50 км. Это примерно три минуты", - сказал Косиняк-Камыш.