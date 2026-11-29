По мнению чиновника, Варшава должна принять ряд законодательных изменений, которые расширят возможности польских военных по уничтожению российских воздушных целей. В первую очередь речь идет об упрощении процедуры их идентификации, которая сейчас занимает много времени.

Гродецкий призвал учитывать, что Польша граничит со страной, ведущей полномасштабную войну, а случаи нарушения ее воздушного пространства со стороны России повторяются. Более того, ранее фиксировалось появление дронов и вертолета со стороны Калининградской области.

Чиновник также высказался о возможности перехвата российских ракет и беспилотников непосредственно над территорией Украины. По его словам, такой подход мог бы повысить вероятность успешного уничтожения целей, однако соответствующее решение должно принимать НАТО.

Он напомнил, что союзники уже пять лет поддерживают Украину, и отметил, что перехват российских ракет над украинской территорией был бы целесообразен с точки зрения эффективности противовоздушной обороны.

В то же время Гродецкий убежден, что НАТО не должно оставлять без ответа случаи проникновения российских ракет и беспилотников в воздушное пространство стран-членов Альянса. По его мнению, Москва может расценить бездействие союзников как признак слабости.