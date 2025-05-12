Путин хочет стамбульской капитуляции Украины, - ISW

Владимир Путин заявил о желании возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной на основе проектов стамбульских протоколов 2022 года. Эти неподписанные документы фактически предполагают капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Путин выступил после предложения США, Украины и ЕС о 30-дневном перемирии с 12 мая. Российская сторона отклонила это предложение и настаивает на переговорах с 15 мая.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что скоро будет объявлен состав российской делегации для переговоров в Стамбуле и заявил, что диалог должен учитывать прежние проекты.

Условия, приравненные к капитуляции

Россия требует нейтрального статуса Украины, отказа от вступления в НАТО и запрета на размещение иностранных войск. Также предусматриваются жесткие ограничения на численность ВСУ: не более 85 тысяч солдат, 342 танка и 519 артиллерийских систем. Радиус действия украинских ракет должен составлять не более 40 км, что позволит российским силам развертываться без угрозы ударов.

Такие требования выдвигались в начале войны, когда Россия активно наступала. Сейчас Кремль возвращается к тем же условиям, несмотря на неудачи на фронте, отмечают в Институте изучения войны.

Отказ от перемирия и наращивание давления

Путин отверг совместное предложение о перемирии, продолжая настаивать на полной капитуляции Украины. Он требует устранения "коренных причин" войны, среди которых Кремль называет расширение НАТО и "дискриминацию" русскоязычного населения в Украине. При этом Россия не предлагает зеркальных ограничений для собственной армии.

Таким образом, Москва пытается затянуть переговоры и продолжить наступательные действия под прикрытием дипломатии, пишет ISW.

Кремль ведет информационную кампанию на Западе

Путин усиливает активность в западных СМИ, чтобы представить условия капитуляции как разумные. Он рассчитывает на воздействие на общественное мнение и будущую администрацию США. Эти действия направлены на подрыв единства между Украиной, США и Европой в вопросе перемирия.

В то же время Россия продолжает атаковать позиции ВСУ и готовится к дальнейшей агрессии.