В Польше начнут массово раздавать инструкции, как действовать во время воздушной атаки

Специальную 12-страничную инструкцию обнародуют на правительственных порталах, а также передадут всем органам местного самоуправления через воевод. Кроме того, материалы будут раздаваться во время мероприятий Академии по защите населения и гражданской обороны и на национальных и региональных учениях.

"Инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а является его дополнением", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел Магдалена Рогуська.

Как подготовиться и действовать во время тревоги

В новой брошюре МВД призывает граждан заранее изучить сигналы тревоги, а также определить расположение ближайших укрытий и безопасные маршруты. Каждой семье рекомендуют проработать порядок действий, согласовать место встречи, правила связи и подготовить эвакуационный рюкзак.

В случае объявления опасности, при наличии времени и безопасного пути, гражданам рекомендуют взять рюкзак и лекарства, после чего спускаться в хранилище только по лестнице, не пользуясь лифтом. Если же добраться до укрытия быстро невозможно, стоит остаться в здании с крепкими стенами, применяя правило "двух стен".

Поведение при взрыве и учения в регионах

Если взрыв застал человека на улице, следует немедленно лечь на землю, по возможности в углубление, и прикрыть голову.

Находясь в автомобиле необходимо быстро покинуть транспортное средство и перейти в ближайшее безопасное место. При этом МВД отмечает обязательное выполнение указаний Правительственного центра безопасности и официальных служб.

Параллельно Польша уже проводит практические тренировки по реагированию в приграничных регионах. В прошлую субботу учения состоялись в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, а следующие этапы запланированы для Подляского и Варминско-Мазурского воеводств.