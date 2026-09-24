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В Польше начнут массово раздавать инструкции, как действовать во время воздушной атаки

21:38 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: В Польше раздадут инструкции, как действовать во время воздушной атаки (Getty Images)

В Польше с пятницы, 25 сентября, начнут массово распространять специальные инструкции по действиям во время воздушных атак и поиску безопасных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

Специальную 12-страничную инструкцию обнародуют на правительственных порталах, а также передадут всем органам местного самоуправления через воевод. Кроме того, материалы будут раздаваться во время мероприятий Академии по защите населения и гражданской обороны и на национальных и региональных учениях.

"Инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а является его дополнением", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел Магдалена Рогуська.

Как подготовиться и действовать во время тревоги

В новой брошюре МВД призывает граждан заранее изучить сигналы тревоги, а также определить расположение ближайших укрытий и безопасные маршруты. Каждой семье рекомендуют проработать порядок действий, согласовать место встречи, правила связи и подготовить эвакуационный рюкзак.

В случае объявления опасности, при наличии времени и безопасного пути, гражданам рекомендуют взять рюкзак и лекарства, после чего спускаться в хранилище только по лестнице, не пользуясь лифтом. Если же добраться до укрытия быстро невозможно, стоит остаться в здании с крепкими стенами, применяя правило "двух стен".

Поведение при взрыве и учения в регионах

Если взрыв застал человека на улице, следует немедленно лечь на землю, по возможности в углубление, и прикрыть голову.

Находясь в автомобиле необходимо быстро покинуть транспортное средство и перейти в ближайшее безопасное место. При этом МВД отмечает обязательное выполнение указаний Правительственного центра безопасности и официальных служб.

Параллельно Польша уже проводит практические тренировки по реагированию в приграничных регионах. В прошлую субботу учения состоялись в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, а следующие этапы запланированы для Подляского и Варминско-Мазурского воеводств.

Напомним, сегодня Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российских ударов по территории Украины у границы.

Кроме того, вчера в польской деревне Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Правоохранители считают одной из версий поджог.

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