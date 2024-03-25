В Польше озвучили, какая ракета пересекла границу во время атаки РФ по Украине 24 марта

Он также ответил на вопросы журналистов о том, была ли это провокация или случайность, он ответил, что каждый вариант возможен. Он отметил, что российские ракеты не слишком точны, поэтому могли отклониться от курса.

Ему также задали вопрос, почему Польша не сбила данную ракету.

"Такие цели на границе двух стран сложны в смысле дилеммы или сбивать или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут повлечь за собой непреднамеренные эффекты по другой стороне. И так же может быть когда Украина стреляет в такую ракету. Такая ракета может упасть на территории Польши и повлечь определенные последствия", - ответил он.

Что предшествовало

Напомним, 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 беспилотников.

Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. Она пролетела над Люблинским воеводством. Страна не попыталась сбить ракету, потому что якобы была уверена, что она вернется на территорию Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер".

При этом глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что мириться с такими действиями России нельзя и ракету необходимо было сбить.

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