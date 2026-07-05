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В Польше осквернили могилу украинского писателя, МИД просит об охране

14:50 05.07.2026 Вс
2 мин
Барельеф на могиле Лепкого простоял более полувека. Что произошло с ним ночью в Кракове?
aimg Мария Науменко
В Польше осквернили могилу украинского писателя, МИД просит об охране Фото: представитель МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Барельеф Богдана Лепкого исчез с его могилы в Кракове. В МИДе назвали инцидент сознательной провокацией против украинско-польских отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове повредили место захоронения выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого. Из его надгробия похитили барельеф.

"Рассчитываем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша", - подчеркнул Тихий.

Генеральное консульство Украины в Кракове уже обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и городскую власть. Украинская сторона призвала провести всестороннее расследование, установить причастных к преступлению и вернуть или восстановить похищенный барельеф.

Также украинская сторона обратилась с просьбой обеспечить надлежащую охрану места захоронения писателя, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - подытожил представитель МИД.

Справка . Богдан Лепкий похоронен на Раковицком кладбище в Кракове, в семейной гробнице Шайдзинских. Писатель скончался 21 июля 1941 года и был похоронен рядом с могилой своего товарища Игнатия Шайдзинского. В 1972 году на надгробии установили барельеф Лепкого работы скульптора Григория Пецуха. Именно этот барельеф был похищен в ночь на 5 июля.

Напомним, в ЦПИ предупреждали, что российские спецслужбы готовят информационную кампанию вокруг Волынской трагедии.

По данным центра, ФСБ планировала распространить сфальсифицированные документы о событиях второй мировой войны, чтобы спровоцировать новую волну споров между украинцами и поляками.

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