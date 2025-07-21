Жить дома: стало известно, сколько беженцев возвращаются в Украину каждые полгода

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу в поисках временного убежища. Однако с осени 2023 года фиксируют стабильную тенденцию возвращения - каждые 6 месяцев в Украину возвращаются около 100 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Международной организации по миграции .

Почему возвращаются беженцы

Организация отмечает: чаще всего возвращаются отдельные члены семьи, а не вся семья в полном составе. Это свидетельствует об осторожности и взвешенности в принятии решения. Основные причины - стремление быть рядом с близкими, необходимость ухода за родными, а также желание возобновить карьеру дома.

Большинство вернувшихся - 93% - приехали из стран Евросоюза. Больше всего людей - из Польши (36%) и Германии (16%), что соответствует статистике стран, которые приняли больше всего украинских беженцев в первые годы войны.

Причины возвращения - разные. Среди основных:

завершение срока временной защиты;

потеря работы или завершение обучения;

сложная адаптация за рубежом (языковые барьеры, культурные трудности);

улучшение ситуации в некоторых регионах Украины;

эмоциональное желание жить дома, несмотря на опасность.

МОМ подчеркивает: процесс возвращения - сложный и нуждается в поддержке государства. Среди критических факторов - доступное жилье, трудоустройство, медицинские услуги и образование. Именно от наличия этих условий зависит, сможет ли человек остаться в Украине надолго после возвращения.

Доля лиц, вернувшихся из-за границы, данные по областям (скриншот)

Сколько украинских беженцев в Европе

По состоянию на начало лета в ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые имеют статус временной защиты. Такие данные приводит Евростат.

В апреле количество украинцев с этим статусом выросло еще на 2 525 человек. Больше всего новых беженцев зафиксировано в Швеции.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины больше всего наших граждан выехало в: