Жить дома: стало известно, сколько беженцев возвращаются в Украину каждые полгода
С начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу в поисках временного убежища. Однако с осени 2023 года фиксируют стабильную тенденцию возвращения - каждые 6 месяцев в Украину возвращаются около 100 тысяч человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Международной организации по миграции.
Почему возвращаются беженцы
Организация отмечает: чаще всего возвращаются отдельные члены семьи, а не вся семья в полном составе. Это свидетельствует об осторожности и взвешенности в принятии решения. Основные причины - стремление быть рядом с близкими, необходимость ухода за родными, а также желание возобновить карьеру дома.
Большинство вернувшихся - 93% - приехали из стран Евросоюза. Больше всего людей - из Польши (36%) и Германии (16%), что соответствует статистике стран, которые приняли больше всего украинских беженцев в первые годы войны.
Причины возвращения - разные. Среди основных:
- завершение срока временной защиты;
- потеря работы или завершение обучения;
- сложная адаптация за рубежом (языковые барьеры, культурные трудности);
- улучшение ситуации в некоторых регионах Украины;
- эмоциональное желание жить дома, несмотря на опасность.
МОМ подчеркивает: процесс возвращения - сложный и нуждается в поддержке государства. Среди критических факторов - доступное жилье, трудоустройство, медицинские услуги и образование. Именно от наличия этих условий зависит, сможет ли человек остаться в Украине надолго после возвращения.
Доля лиц, вернувшихся из-за границы, данные по областям (скриншот)
Сколько украинских беженцев в Европе
По состоянию на начало лета в ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые имеют статус временной защиты. Такие данные приводит Евростат.
В апреле количество украинцев с этим статусом выросло еще на 2 525 человек. Больше всего новых беженцев зафиксировано в Швеции.
С начала полномасштабной агрессии России против Украины больше всего наших граждан выехало в:
- Германию - 1 189 355 человек. Это составляет почти треть всех украинцев под защитой в ЕС (27,9%);
- Польшу - 986 925 украинцев;
- Чехию - 370 600 человек.
Читайте также о том, что с 1 ноября Польша вводит изменения - так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для беженцев из Украины будут принимать только лиц из защищенных категорий - пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
Ранее мы писали о том, что правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи для безработных. Под новые ограничения могут попасть и беженцы из Украины, которые также имеют право на эти выплаты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.