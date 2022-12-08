Не только украинцы. Европа переживает рекордный наплыв беженцев

Европейской зоне грозит новый миграционный кризис, ведь страны пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран.

Из-за этого муниципалитеты все чаще достигают предела своих возможностей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Страны отказываются принимать мигрантов из-за нехватки мест

Увеличение числа мигрантов грозит ЕС новым миграционным кризисом, который может быть подобен тому, который произошел в 2015 году. Ситуация с размещением беженцев вызывает беспокойство в этих странах.

В сентябре 2022 года в органы власти ЕС, Норвегии и Швейцарии было подано 98 000 заявок на предоставление международного приюта (статус беженца – ред.), что является наибольшим количеством с 2016 года.

Фото: Поддержка украинцев за границей (gettyimages.com)

Ситуация заставляет страны ЕС опасаться новой человеческой волны в регионе. Особенно против миграции выступают в Южной Европе.

Недавно новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отказалась разрешить причалить спасательному кораблю с 234 мигрантами, их решили принять во Франции.

Немецкие города не справляются с наплывом украинцев

В Германии во многих городах больше не могут принять украинцев и беженцев, заявили в Ассоциации немецких городов.

"Нам придется начать полагаться на чрезвычайные решения, потому что обычное жилье, которое было бы предоставлено для этой цели, недоступно по количеству и качеству", – сказал мэр Штраубинга Маркус Паннермайр.

В бывшем аэропорту Тегель в Берлине обустроили 3600 мест для украинцев, которые прибудут из-за холодов. Беженцы спят на кроватях в общих помещениях, пока рассматриваются их запросы на международную защиту.

Фото: Украинские беженцы в аэропорту Тегель в Берлине (gettyimages.com)

Европейское правительство критикуют за лучшее отношение к украинцам

Ситуация настолько же сложная в Бельгии – жилищная система переполнена, а около 3000 мужчин-беженцев не имеют доступа к прибежищу. В Бельгии нет места уже два месяца, и из-за этой ситуации отказывают даже женщинам и детям.

Европейское правительство критикуют за лучшее отношение и скорый прием украинцев на фоне отказов другим беженцам, даже женщин с детьми. Учитывая это, европейские граждане могут сомневаться в предоставлении защиты мигрантам.

Партия "Шведские демократы", которая менее толерантна к мигрантам, набрала около 20% голосов на национальных выборах в сентябре. Это свидетельствует о том, что европейские граждане устают от мигрантов и для борьбы с этим явлением могут быть приняты более жесткие меры.

Напомним, мы писали, как изменить страну убежища и получить временную защиту в ЕС повторно.