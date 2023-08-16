В МВД Польши ожидают попытку Лукашенко вмешаться в выборы
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может попытаться вмешаться в польские выборы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире Polskie Radio заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.
"Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации", - подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что Польша постоянно ожидает провокаций на границе с Беларусью и ситуация там отслеживается.
Стоит заметить, что 15 октября этого года в Польше пройдут парламентские выборы, по итогам которых определят состав Сейма (нижняя палата парламента) и Сената (верхняя палата парламента).
Провокации Беларуси на границе
Напомним, несколько недель назад боевые вертолеты Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили границу с Польшей. Они пролетели над одним из польских сел.
После этого Минобороны Польши поручило усилить охрану границы с Беларусью и перебросить туда дополнительных солдат.
Также страна рассматривает закрытие границы с РБ в случае, если "вагнеровцы" будут устраивать там провокации.
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