ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за Путина. В Польше оппозиция сняла с выборов кандидата

Польша, Пятница 01 сентября 2023 21:01
UA EN RU
Из-за Путина. В Польше оппозиция сняла с выборов кандидата Фото: польская крестьянская партия отозвала свою кандидатку на выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Польская крестьянская партия отозвала своего кандидата на выборы в Сенат Малгожату Зых после того, как она отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

На днях журналисты спросили Зых, назвала бы она Путина военным преступником, но кандидат в Сенат избежала прямого ответа Вместо этого она ответила, что "не знакома с большой политикой".

После этого лидер ПСП Владислав Косиняк-Камыш заявил: если от Зых не будет четкого заявления об осуждении действий диктатора России, "она не будет нашим кандидатом".

Хотя в среду политик выступила с отдельным заявлением, где подчеркнула, что однозначно осуждает "грубую агрессию России против Украины", и таки назвала Путина военным преступником, в пятницу представитель ПСП Милош Мотыка подтвердил журналистам, что кандидата Зых сняли.

Мы также писали, что в МВД Польши ожидают попытку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вмешаться в выборы.

Ранее польский президент Анджей Дуда назначил выборы в парламент Польши.

Он решил назначить их на 15 октября этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны