В Польше новый премьер. Кто такой Дональд Туск и что он говорил об Украине

Биография Дональда Туска

Политику 66 лет, родился в Гданьске. Окончил исторический факультет Гданьского университета.

Туск был одним из основателей "Независимого движения польских студентов" . Во время военного положения в Польше в 1981 году нелегально основал журнал "Обзор политический". Писал в нем о преимуществах рыночной экономики и экономического либерализма.

В 1988 году вошел в руководство "Гданьского конгресса либералов", возглавил организованные выступления общественности против власти.

В 2000 году Туск вместе с несколькими политиками создал либеральную партию "Гражданская платформа". На тот момент она была самой большой оппозиционной партией к посткоммунистическому большинству. Тогда же политик занял должность вице-спикера Сейма.

Фото: Туск впервые был избран премьером в 2007 году (Getty Images)

С 2003 года возглавляет "Гражданскую платформу". В 2005 году на выборах политсила Туска оказалась на втором месте, уступив партии "Право и справедливость" братьев Качинских. Сам он в том же году участвовал в президентских выборах, но проиграл Леху Качинскому.

В октябре 2007 года "Гражданская платформа" победила на внеочередных парламентских выборах, а в ноябре Туск был назначен премьер-министром Польши. В 2011 году его партия вновь заняла первое место, Дональд Туск остался премьером.

В августе 2014 года он покинул пост после избрания председателем Европейского совета - высшего политического органа Евросоюза. Спустя 3 года Туск был переизбран на еще один срок.

Туск на выборах в Польше 2023

Осенью 2023 в Польше состоялись очередные парламентские выборы. По итогам голосования большинство получила оппозиция: "Гражданская платформа" под руководством Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия.

Сам Туск набрал самое большое количество голосов избирателей. За экс-премьера, баллотировавшегося от Варшавы, проголосовали 538 634 избирателя. По всему округу было подано 1 714 719 голосов, таким образом лидер "Гражданской платформы" набрал 31,41% голосов. К тому же он побил свой рекорд 2007 года (тогда за Туска проголосовало 534 241 избирателя).

В ноябре 2023 года проевропейские партии Польши пришли к соглашению о коалиции, а кандидатом в премьеры избрали Туска.

11 декабря депутаты Сейма отказались предоставить вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого, партия которого "Право и справедливость" формально получила больше голосов, чем соперники. Президент страны Анджей Дуда предоставил политсиле право сформировать правительство. Однако Моравецкому не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов. Большинство депутатов проголосовало против его правительства.

Сегодня же в Сейме состоялось голосование за кандидата от оппозиции – Дональда Туска. Его поддержало 248 депутатов, против 201. Таким образом, политик в третий раз стал премьером.

Фото: Дональд Туск получил поддержку большинства Сейма (Getty Images)

Позиция Туска в отношении Украины

С самого начала называл войну войной

Польский премьер с начала российского вторжения на востоке Украины в 2014 году назвал его войной. Он призывал Европу понять, что в Украине идет не конфликт, а война.

"Должны громко сказать, что никто не может блокировать наших инициатив, направленных на успешную деятельность НАТО. Сегодня, глядя на трагедию украинцев, глядя на войну – потому что нужно употребить это слово – знаем, сентябрь 1939 года не может повториться", - говорил тогда Туск.

Он выступал за введение санкций против России, считая их одним из лучших инструментов поддержки Украины.

Относительно военной поддержки

С началом полномасштабной войны Дональд Туск выступает за оказание усиленной военной помощи украинским Вооруженным силам и ее увеличение, ведь победа Украины – в интересах Польши.

"В национальных интересах Польши – победа Украины. Это повлияет и на экономику и на вопросы с беженцами. Польское государство не должно сдвигаться в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению", - подчеркивал политик.

Относительно блокировки границы

После обострения ситуации на украинско-польской границе Туск критиковал бездействие правительства Моравецкого и говорил, что "немедленно" приступит к исправлению проблемы блокирования грузовых перевозок на границе Польши с Украиной после назначения премьером.

По словам Туска, он будет действовать в интересах польских перевозчиков, но будет добиваться решения вопросов так, чтобы блокада границы была прекращена.

"С Украиной нужно жить в дружбе, поддержке, но при этом не пренебрегать польскими интересами", – заявил он.

Относительно украинского вопроса в ЕС

Лидер "Гражданской платформы" заверил, что будет жестким на саммите ЕС на этой неделе, где будут обсуждаться важные вопросы, связанные с Украиной.

"Я убежден, что с сегодняшнего дня большинство лидеров будут принимать во внимание польское мнение, когда речь идет об украинских вопросах и когда речь идет о Венгрии и Орбане", - сказал Дональд Туск.

Он заявил также, что будет использовать разные аргументы и методы, "чтобы хотя бы устранить негативные последствия" отношения Орбана, который выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Однако, по мнению Туска, венгерское правительство полностью перешло на "российские позиции", а отношения Орбана и Путина стали "органическими".