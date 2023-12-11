В Польщі новий премʼєр. Хто такий Дональд Туск і що він говорив про Україну

Біографія Дональда Туска

Політику 66 років, народився в Гданську. Закінчив історичний факультет Гданського університету.

Туск був одним із засновників "Незалежного руху польських студентів". Під час воєнного стану в Польщі 1981 року нелегально заснував журнал "Огляд політичний". Писав в ньому про переваги ринкової економіки і економічного лібералізму.

1988 року ввійшов до керівництва "Ґданського конгресу лібералів", очолив організовані виступи громадськості проти влади.

У 2000 році Туск разом із кількома політиками створив ліберальну партію "Громадянська платформа". На той момент вона була найбільшою опозиційною партією до посткомуністичної більшості. Тоді ж політик обійняв посаду віцеспікера Сейму.

Фото: Туск вперше був обраний прем'єром у 2007 році (Getty Images)

З 2003 року очолює "Громадянську платформу". В 2005 році на виборах політсила Туска опинилася на другому місці, поступившись партії "Право і справедливість" братів Качинських. Сам він того ж року брав участь у президентських виборах, але програв Леху Качинському.

В жовтні 2007 "Громадянська платформа" перемогла на позачергових парламентських виборах, а в листопаді Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі. В 2011-му його партія знов посіла перше місце, Дональд Туск залишився прем'єром.

В серпні 2014 він залишив посаду через обрання головою Європейської ради - вищого політичного органу Євросоюзу. Через 3 роки Туск був переобраний на ще один термін.

Туск на виборах у Польщі 2023

Восени 2023 в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. За підсумками голосування більшість отримала опозиція: "Громадянська платформа" під керівництвом Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія.

Сам Туск набрав найбільшу кількість голосів виборців. За експрем'єра, який балотувався від Варшави, проголосували 538 634 виборці. По всьому округу було подано 1 714 719 голосів, таким чином лідер "Громадянської платформи" набрав 31,41% голосів. До того ж він побив свій рекорд 2007 року (тоді за Туска проголосувало 534 241 виборців).

У листопаді 2023 проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію, а кандидатом в прем'єри обрали Туска.

11 грудня депутати Сейму відмовилися надати вотум довіри уряду Матеуша Моравецького, партія якого "Право і справедливість" формально отримала більше голосів ніж суперники. Президент країни Анджей Дуда надав політсилі право сформувати уряд. Проте Моравецькому не вдалося залучити на свій бік нікого з політичних опонентів. Більшість депутатів проголосувала проти його уряду.

Сьогодні ж в Сеймі відбулося голосування за кандидата від опозиції – Дональда Туска. Його підтримало 248 депутатів, проти були 201. Таким чином, політик втретє став прем'єром.

Фото: Дональд Туск отримав підтримку більшості Сейму (Getty Images)

Позиція Туска щодо України

Від початку називав війну війною

Польський прем'єр від початку російського вторгнення на сході України в 2014 році назвав його війною. Туск Він закликав Європу зрозуміти, що в Україні йде не конфлікт, а війна.

"Маємо голосно сказати, що ніхто не може блокувати наших ініціатив, які спрямовані на успішну діяльність НАТО. Сьогодні, дивлячись на трагедію українців, дивлячись на війну – бо треба вжити це слово – знаємо, вересень 1939 року не може повторитись", - казав тоді Туск.

Він виступав за впровадження санкцій проти Росії, вважаючи їх одним із найкращих інструментів підтримки України.

Щодо військової підтримки

З початком повномасштабної війни Дональд Туск виступає за надання посиленої військової допомоги українським Збройним силам та її збільшення, адже перемога України – в інтересах Польщі.

"У національних інтересах Польщі – перемога України. Це вплине і на економіку і на питання з біженцями. Польська держава не повинна зрушуватися в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватися сумніву", - наголошував політик.

Щодо блокування кордону

Після загострення ситуації на українсько-польскому кордоні Туск критикував бездіяльність уряду Моравецького та казав, що "негайно" візьметься за виправлення проблеми блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною після призначення прем'єром.

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

"З Україною треба жити у дружбі, підтримці, але при цьому не нехтувати польськими інтересами", – заявив він.

Щодо українського питання в ЄС

Лідер "Громадянської платформи" запевнив, що буде твердим на саміті ЄС цього тижня, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.

"Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана", - сказав Дональд Туск

Він заявив також, що буде використовувати різні аргументи і методи, "щоб хоча б усунути негативні наслідки" ставлення Орбана, який проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС.

Проте на думку Туска, угорський уряд повністю перейшов на "російські позиції", а відносини Орбана та Путіна стали "органічними".