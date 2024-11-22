В Польше нет испуга от Трампа: эксперт пояснил надежды Варшавы

В Польше надеются, что избранный президент США Дональд Трамп сможет изменить ситуацию к лучшему для Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель директора Центра диалога имени Мерошевского Лукаш Адамский.
"В отличие от Западной Европы, в Польше нет испуга от прихода Трампа к власти. Есть, скорее, определенная надежда на то, что он может как-то переломить ситуацию в пользу Украины", - сказал Адамский.
По его словам, вызовом было бы, если бы Трамп решил провести вторую ялтинскую конференцию по цене Украины. Напомним, Ялтинская конференция прошла по итогам Второй мировой войны в феврале 1945 года. На нее лидеры СССР, США и Великобритании разграничили сферы влияния в Европе.
"Мне кажется, что мы от этого сценария далеки, к счастью. Но если бы такое было, тогда это вызов для Польши – как реагировать. Потому что любые договоренности в "ялтинском" стиле угрожают не только Украине, но и Польше, ведь это значит, что мнение малых и средних государств не учитывается, а мир возвращается к концерту великих держав", – отметил Адамский.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании делал скептические заявления по поддержке Украины. В европейских столицах опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Помощь Украине от США может прекратиться немедленно.
Отношение украинцев к Польше значительно ухудшилось после того, как польские перевозчики с начала ноября 2023 по середину января 2024 проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, в начале 2024 г. границу блокировали польские фермеры.
Блокада границы не могла не сказаться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняли положительное отношение к полякам.
Детальнее о ситуации в Польше читайте в материале РБК Украина "Не только выборы. Почему в Польше критикуют Украину и как это отразится на поддержке Киева".