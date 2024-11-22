В Польше нет испуга от Трампа: эксперт пояснил надежды Варшавы

"В отличие от Западной Европы, в Польше нет испуга от прихода Трампа к власти. Есть, скорее, определенная надежда на то, что он может как-то переломить ситуацию в пользу Украины", - сказал Адамский.

По его словам, вызовом было бы, если бы Трамп решил провести вторую ялтинскую конференцию по цене Украины. Напомним, Ялтинская конференция прошла по итогам Второй мировой войны в феврале 1945 года. На нее лидеры СССР, США и Великобритании разграничили сферы влияния в Европе.

"Мне кажется, что мы от этого сценария далеки, к счастью. Но если бы такое было, тогда это вызов для Польши – как реагировать. Потому что любые договоренности в "ялтинском" стиле угрожают не только Украине, но и Польше, ведь это значит, что мнение малых и средних государств не учитывается, а мир возвращается к концерту великих держав", – отметил Адамский.