В Польше недалеко от воинской части нашли остатки неизвестного воздушного шара

В Польше в районе города Калишки в Варминско-Мазурском воеводстве были обнаружены остатки воздушного шара. Фрагменты изучают военные, чтобы установить тип объекта - метеорологический ли он, или разведывательный.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

Объект был найден в субботу на кукурузном поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Писка. Отмечается, что этот всего в нескольких километрах расположены полигон и большая военная часть.

Владелец поля о находке сразу сообщил полиции, а уже те проинформировали военных. Сообщения о находке воздушного шара подтвердили изданию польские правоохранители и в Оперативном командовании Вооруженных сил страны.

Район обнаружения фрагментов воздушного шара в Польше (фото: google.com/maps)

Как описал обнаруженный на поле предмет фермер, под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре также были надписи кириллицей.

Предварительные исследования указывают, что шар может быть метеорологическим, рассказали журналистам в Оперативном командовании.

Военные добавили, что радиолокационные системы не зафиксировали никакого нарушения воздушного пространства Польши, что также может говорить в пользу версии о погодном типе воздушного шара.

Впрочем, полностью исключить версию, что шар мог быть разведывательным, пока тоже нельзя.

Воздушный шар, прилетевший в Польшу со стороны Беларуси

В середине мая польские военные в районе города Калее проводили поиски воздушного шара, который прилетел в регион со стороны Беларуси.

Район поисков воздушного шара, который прилетел со стороны Беларуси (фото: google.com/maps)

Тогда к поисковым мероприятиям были привлечены около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны Польши.