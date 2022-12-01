Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении Patriot в Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт представит правительству ФРГ предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"В ходе сегодняшнего разговора еще раз убедил Министерство обороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность как Украины, так и Польши", – написал он.

В ответ Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству.

Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать Patriot Украине стало бы историческим.

"Еще бы одно решение Германии, которое стало бы историческим - передать Украине Patriot. И канцлера Шольца будут благодарить все последующие поколения украинцев", - сказал он.