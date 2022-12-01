Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении Patriot в Украине
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт представит правительству ФРГ предложение о размещении систем ПВО Patriot в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"В ходе сегодняшнего разговора еще раз убедил Министерство обороны Германии в том, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность как Украины, так и Польши", – написал он.
В ответ Ламбрехт заявила, что представит это предложение правительству.
Отметим, что в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать Patriot Украине стало бы историческим.
"Еще бы одно решение Германии, которое стало бы историческим - передать Украине Patriot. И канцлера Шольца будут благодарить все последующие поколения украинцев", - сказал он.
Напомним, Украина хочет получить зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от российских ударов с воздуха и постоянно просит западных союзников о поставках. Вопрос обостряется на фоне постоянной угрозы ракетных атак и возможного применения баллистических вариантов.
Также известно, что сейчас в Бухаресте (Румыния) проходит саммит НАТО на уровне министров иностранных дел. Как отметил генсек Йенс Столтенберг, страны как раз ведут дискуссию о возможных поставках Patriot для Украины.
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