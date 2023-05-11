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В Польше бывший канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела о войне в Украине

Фото: экс-канцлер Германии Герхард Шредер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Национальная прокуратура Польши проводит расследование по вторжению России в Украину. Фигурантом дела также стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Национальная прокуратура получила информацию о том, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер может быть причастен к делу российского вторжения в Украину.

По данным ведомства, политик мог использовать свои позиции в российской энергетической сфере для того, чтобы оказывать давление на страны ЕС и Украину. Следователи будут выяснять, какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке вторжения.

Там также отметили, что бывший канцлер Германии присутствовал на приёме в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 37 стран.

Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.

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