В Польше хотят изменить требования для украинских врачей: детали

Врачи и стоматологи, работающие или желающие работать в Польше на основе упрощенных правил, должны будут подтвердить свое знание польского языка на уровне B1. В настоящее время врачи-беженцы из Украины не обязаны сдавать языковой экзамен. Поправки могут вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Врачи будут обязаны до 1 января 2026 года подать в соответствующий районный медицинский совет документ о знании польского языка. Если у медиков не будет такого подтверждения, то они потеряют право на практику врача или стоматолога.

В обосновании внесения изменений отмечается, что по упрощенной процедуре поступило примерно 4,2 тысячи заявлений врачей и стоматологов и около 2 тысяч заявлений – от медсестер и акушерок. По данным конфедерации Lewiatan, эти врачи работают в таких дефицитных областях, как отделения неотложной помощи больниц, медицинская помощь в ночное время и в выходные дни, общая хирургия и внутренние болезни.

Эксперты расходятся во мнениях, достаточно ли знания языка на уровне В1 для общения с пациентами в больницах. В Высшем Врачебном Совете, который проводит экзамены на знание польского языка иностранными врачами, выступают за требование для украинских врачей знать язык на уровне B2. Такого же мнения и адвокат по медицинскому праву Йоанна Вельголавская-Пилас.

"Экзамен по польскому языку на уровне B1 не охватывает медицинской терминологии и лексики, процедур и лечения, а это ключевое для работы в медицинской бригаде. Это особенно важно в клинической работе, где состояние пациента часто требует немедленной реакции и сотрудничества членов лечебной группы", – объясняет она.

Экзамены и по польскому языку как иностранному проводятся в Польше каждые два месяца.