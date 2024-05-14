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У Польщі хочуть змінити вимоги для українських лікарів: деталі

Фото: Медичний заклад у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі готуються змінити вимоги для лікарів із України. Їм треба буде підтвердити знання польської мови на рівні В1.

Відповідні зміни до законодавства Сейм має розглянути 15 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Лікарі та стоматологи, які працюють або хочуть працювати в Польщі на основі спрощених правил, повинні будуть підтвердити своє знання польської мови на рівні B1. Наразі лікарі-біженці з України не зобов’язані складати мовний іспит. Поправки можуть набути чинності з 1 липня 2024 року.

Лікарі будуть зобов'язані до 1 січня 2026 року подати до відповідної районної медичної ради документ про знання польської мови. Якщо медики не матимуть такого підтвердження, то втратять право на практику лікаря чи стоматолога.

В обґрунтуванні внесення змін зазначається, що за спрощеною процедурою надійшло приблизно 4,2 тисяч заяв лікарів і стоматологів і близько 2 тисяч заяв – від медсестер і акушерок. За даними конфедерація Lewiatan, ці лікарі працюють у таких дефіцитних областях, як відділення невідкладної допомоги лікарень, медична допомога в нічний час та у вихідні дні, загальна хірургія та внутрішні хвороби.

Експерти розходяться в думках, чи достатньо знання мови на рівні В1 для спілкування з пацієнтами у лікарнях. У Вищій Лікарській Раді, яка проводить мовні іспити на знання польської мови іноземними лікарями, виступають за вимогу для українських лікарів знати мову на рівні B2. Такої самої думки й адвокат з медичного права Йоанна Вельголавська-Пілас.

"Іспит з польської мови на рівні B1 не охоплює медичної термінології та лексики, процедур та лікування, а це є ключовим для роботи в медичній бригаді. Це особливо важливо в клінічній роботі, де стан пацієнта часто вимагає негайної реакції та співпраці членів лікувальної групи", – пояснює вона.

Іспити і з польської мови як іноземної проводяться в Польщі кожні два місяці.

Нагадаємо, ми писали, які зміни для українців ухвалили у Польщі. Програма підтримки зазнає суттєвих змін.

Також ми розповідали, які будуть нові правила отримання захисту у Польщі. Українцям треба буде актуалізувати свої дані в місцевих адміністраціях.

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