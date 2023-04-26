В Польше хотят, чтобы запрет на импорт украинского зерна продлился до конца года
Польша хочет удерживать запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года. Ограничения не хотят снимать в начале лета, как планирует ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды в эфире Radio Zet.
"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется", - заявил чиновник.
При этом он, реагируя на планы Евросоюза держать эмбарго на товары из Украины до конца июня, отметил, что "абсолютно невозможно снять запрет на импорт в июне".
"Иначе может случиться так, что после сбора урожая украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опустошаем", - объяснил министр.
Буда также уточнил, что запрет на импорт зерна из Украины "несомненно" продлится до конца года, несмотря на решения Евросоюза.
Напомним, ранее стало известно, что Польша полностью запретила ввоз зерна из Украины.
Позже украинским и польским чиновникам удалось договорится о транзите зерна.
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