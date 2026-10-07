В Польше готовят изменения в поддержке украинских беженцев, часть льгот вернут

Беят напомнила, что именно президент Польши ветировал закон, который регулировал вопросы поддержки Украины. Однако в тот момент у Сената не было времени, чтобы подготовить основательный альтернативный закон. Более того, существовал риск, что украинцы попадут в так называемое "нелегальное поле".

"Поэтому нам пришлось идти на уступки, и, скажем так, некоторые из них были очень проблемными и остаются такими, потому что забрали помощь у самых незащищенных", - заявила вице-спикер польского Сената.

По ее словам, "Левица" сейчас готовит проект закона, который должен вернуть некоторые из этих льгот.

"Я как человек из комитета, который занимается неправительственными организациями в Польше, провела разговоры со многими, поэтому мы занимаемся этой темой", - подчеркнула Беят.

Она также пообещала сделать все возможное, чтобы поддержка украинцев не уменьшалась.

На этом фоне Беят напомнила, что украинские мигранты действительно поддерживают польскую экономику.

"Налоги, которые они (украинцы - ред.) платят, - это большие суммы, и даже можно сказать, что они поддерживают польских пенсионеров, потому что из их налогов также выплачиваются пенсии пожилым людям", - отметила вице-спикер польского Сената.

Беят добавила, что поляки не должны забывать об этом, поэтому обязаны помогать тем, кто не может работать, чтобы они чувствовали себя в безопасности, а также получали медицинское обслуживание.