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В Польше готовят изменения в поддержке украинских беженцев, часть льгот вернут

15:03 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские беженцы в Польше продолжат получать помощь (Getty Images)

Изменения политики Польши в вопросе поддержки украинских беженцев произошли именно из-за решения президента Кароля Навроцкого. Однако новый проект закона, который поможет улучшить ситуацию, уже готовят.

Об этом заявила вице-спикер польского Сената Магдалена Беят, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Беят напомнила, что именно президент Польши ветировал закон, который регулировал вопросы поддержки Украины. Однако в тот момент у Сената не было времени, чтобы подготовить основательный альтернативный закон. Более того, существовал риск, что украинцы попадут в так называемое "нелегальное поле".

"Поэтому нам пришлось идти на уступки, и, скажем так, некоторые из них были очень проблемными и остаются такими, потому что забрали помощь у самых незащищенных", - заявила вице-спикер польского Сената.

По ее словам, "Левица" сейчас готовит проект закона, который должен вернуть некоторые из этих льгот.

"Я как человек из комитета, который занимается неправительственными организациями в Польше, провела разговоры со многими, поэтому мы занимаемся этой темой", - подчеркнула Беят.

Она также пообещала сделать все возможное, чтобы поддержка украинцев не уменьшалась.

На этом фоне Беят напомнила, что украинские мигранты действительно поддерживают польскую экономику.

"Налоги, которые они (украинцы - ред.) платят, - это большие суммы, и даже можно сказать, что они поддерживают польских пенсионеров, потому что из их налогов также выплачиваются пенсии пожилым людям", - отметила вице-спикер польского Сената.

Беят добавила, что поляки не должны забывать об этом, поэтому обязаны помогать тем, кто не может работать, чтобы они чувствовали себя в безопасности, а также получали медицинское обслуживание.

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