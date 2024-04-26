Конфискация авто в Польше: новые правила, которые следует учитывать водителям

В Польше с 14 марта 2024 года начали действовать правила, разрешающие конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Среди первых нарушителей оказались и украинцы.

После критики правозащитников польские чиновники анонсировали изменения этих правил в ближайшее время, сообщает РБК-Украина со ссылкой на uapl.info.

Какие правила действуют для водителей с 14 марта

На сайте Министерства юстиции Польши опубликовано объяснение по вопросу конфискации транспортных средств.

Еще во время подготовки законопроекта об обязательном изъятии авто в Польше его критиковали на уровне Верховного суда Польши, польского омбудсмена и правозащитных организаций.

Несмотря на критику, обязательная конфискация автомобиля введена с 14 марта 2024 года:

если уровень алкоголя в крови водителя превысил 1,5 промилле – при этом достаточно факта подтверждения состояния алкогольного опьянения;

у нетрезвого водителя, ставшего причиной/участником ДТП, если уровень алкоголя в крови превышал 0,5 промилле;

если во время ДТП автомобиль был уничтожен, водитель должен заплатить штраф, эквивалентный стоимости автомобиля;

если в результате действий нетрезвого водителя были причинены тяжкие телесные повреждения или причинена смерть, наказание – до 16 лет лишения свободы (ранее максимальное наказание составляло 12 лет).

Польский суд фактически получил право конфисковать автомобиль даже в случае, когда в крови водителя было обнаружено только более 0,5 промилле алкоголя. При этом не обязательно даже совершение ДТП с участием автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.

Фото: Проверка на дорогах Польши (gettyimages.com)

Какие изменения готовит Министерство юстиции по конфискации авто

Польские чиновники отреагировали на критику по поводу положений о конфискации транспортных средств у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь в Министерстве планируется отказаться от обязательной конфискации транспортного средства.

Планируется отменить норму, которая однозначно обязывает правоохранительные органы в Польше производить изъятие автомобиля. По мнению чиновников, отмена обязательной конфискации автомобиля у нетрезвых водителей в Польше должна устранить противоречащие Конституции положения.

Также планируется отменить возможность выносить решение о конфискации транспортного средства в случаях, когда это невозможно или нецелесообразно в связи с его продажей, потерей, уничтожением или значительным повреждением или если автомобиль не был исключительной собственностью нарушителя на момент совершения правонарушения.

Фото: Конфискация автомобиля во многих странах ЕС – факультативная (gettyimages.com)

Изымать авто будут только по решению суда

Новый законопроект министерства юстиции Польши по конфискации транспортных средств уже опубликован и направлен на общественное обсуждение.

Предложенные изменения вернут суду возможность в зависимости от обстоятельств устанавливать форму и перечень санкций к нетрезвым водителям.

Отмечается, что наложенная на суд обязанность "объявлять конфискацию транспортного средства" является существенным ограничением полномочий суда по осуществлению правосудия.

Конфискация транспортных средств существует в правовых системах стран ЕС: Бельгия, Финляндия, Эстония, Люксембург, Словения и Италия. В большинстве стран такая мера применяется на факультативной основе.

Обычно конфискация автомобилей в ЕС осуществляется:

в случае вынесения обвинительного приговора в отношении нарушителя правил дорожного движения, задержанного в нетрезвом состоянии или под влиянием соответствующих веществ;

когда водителя повторно задерживают за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Изменения в законодательство о конфискации транспортных средств в Польше планируется ввести до конца второго квартала 2024 года.

Напомним, мы писали, что в Польше начали конфисковать авто у нетрезвых водителей. В прошлом году в Польше водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 1331 ДТП. В авариях по вине нетрезвых водителей погибли 212 человек, 1506 получили травмы.

Также мы сообщали, что в 2024 году в Польше запланирован ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей, которые будут распространяться также на украинцев. В частности, введут рекордные штрафы.

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