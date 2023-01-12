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В Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине

Фото: в Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

Польша объявила о передаче танков Leopard Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Это важно для защиты Украины, поскольку в противном случае Польша может стать следующей мишенью российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера в эфире TVP.

"

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

Patriot Мюллер.

Как сообщалось, Польша готова передать Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.

Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

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