RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше фермеры планируют перекрыть все дороги из-за импорта зерна из Украины

Иллюстративное фото: в Польше фермеры планируют перекрыть все дороги из-за импорта зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Польше фермеры анонсировали масштабный протест, который планируется провести 24 января. Причина для него - ухудшение ситуации в отрасли и наплыва агроимпорта из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rolnik Info.

В частности, фермеры призывают своих коллег выйти на протест 24 января и перекрыть дороги по всей стране на два часа, начиная с 12:00. Они хотят выразить протест против импорта зерна из Украины и против идей Европейского Союза, которые могут существенно ограничить производство растениеводства и животноводства в Польше.

Уже известно, что в акции протеста примут участие фермеры из Бани, Пижице, Мыслибуж, Козелице, Липьяны, Тщинско-Здруй, Пшелевице.

"От имени правления Национального совета сельскохозяйственных палат я поддерживаю акцию протеста, объявленную Солидарностью RI 24 января 2024 года, и призываю фермеров присоединиться к совместно организованным мерам, - заявил президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич.

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

Уже 16 января польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года.

Более подробно о временном прекращении блокады можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшафермеризерновой коридор