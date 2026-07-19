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В Польше мужчина избил 15-летнего украинца за разговор на украинском языке

11:08 19.07.2026 Вс
2 мин
Несколько слов на украинском в автобусе стали поводом для жесткой агрессии
aimg Мария Науменко
Фото: городской автобус в Польше (Getty Images)

В Польше взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца только потому, что тот разговаривал на родном языке. Дело уже расследуется прокуратурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский телеканал TVP Warszawa.

Инцидент произошел в автобусе маршрута №3. Потерпевший рассказал, что незнакомец подошел к ним и заявил, что в Польше они должны общаться на польском.

"Он просто сказал нам, что в Польше мы должны разговаривать на польском", - вспоминает 15-летний украинец.

По словам парня, после этого мужчина начал вести себя агрессивно. Он ударил подростка ладонью, а когда автобус остановился и водитель открыл дверь, силой вытолкнул из салона его и подругу.

"Он вел себя очень агрессивно, постоянно ругался, выталкивал нас из автобуса", - рассказал потерпевший.

Мать боится за безопасность сына

После нападения мать подростка Наталья Мельник призналась, что теперь постоянно переживает его безопасность.

"Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь разговаривать на своем языке, действительно боюсь", - сказала женщина.

Она также рассказала, что после инцидента волнуется всякий раз, когда сын не отвечает на телефонный звонок.

"Когда я сейчас звоню ему, а он не берет трубку с первого раза, я уже на нервах, нормально работать не могу", - добавила мать.

Что известно о расследовании

Районная прокуратура в Плоцке открыла расследование. Следователи уже допросили законного представителя несовершеннолетнего и свидетеля происшествия.

По словам прокурора Марцина Полицевича, правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают личность напавшего на подростков мужчину. После этого будет принято решение о возможном предъявлении ему обвинений.

Смена общественных настроений

Инцидент произошел на фоне изменения отношения части польского общества к украинским беженцам.

По данным последнего опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 54% поляков считают, что помощь украинцам слишком велика.

Это первый случай за всю историю таких исследований, когда противников приема беженцев из Украины оказалось больше, чем поклонников.

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