Союзники Польши пока не демонстрируют достаточной решительности возможности сбивать над территорией Украины российские объекты, которые летят в направлении польского воздушного пространства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью RMF24.
"Эта дискуссия не началась сейчас, она продолжается уже давно, но до сих пор я не видел союзнической готовности, необходимой для принятия такого решения",
По его словам, сейчас союзники демонстрируют большую готовность обсуждать этот вопрос, однако решительности для конкретных действий пока нет.
"Я еще не вижу такой решимости. Вижу, пожалуй, большую готовность к дискуссии, но не вижу решимости по этому вопросу", - отметил польский министр.
Он подчеркнул, что Польша ожидает от НАТО подтверждения солидарности не только на словах, но и конкретными действиями.
Косиняк-Камыш также сообщил, что Варшава передала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте перечень необходимого военного оборудования.
В частности, Польше нужны средства противовоздушной и противоракетной обороны, системы разведки.
Напомним, ранее Польша обратилась к НАТО с просьбой изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной, если они улетают в сторону стран Альянса.
Причиной стал недавний инцидент, когда в ночь на 20 ноября во время массированного удара РФ по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши. Одна ракета взорвалась в 96 километрах от военных учений стран НАТО.
Премьер Польши Дональд Туск после инцидента подчеркнул, что в Варшаве не считают "прилет" случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны России.