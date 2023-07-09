В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик, есть жертвы

Происшествие произошло в ночь на 9 июля возле города Хелма.

По предварительным данным, украинский автобус, который направлялся в сторону границы, совершил наезд на припаркованный на обочине грузовик.

В результате ДТП погибла 33-летняя женщина, еще восемь граждан Украины, которые ехали на автобусе, госпитализировали.

После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.

Согласно выводам правоохранителей, 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезвым. Полиция под надзором прокуратуры расследует детали инцидента.

Напомним, в апреле в польской деревне Эльжбецини возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и взлетел в кювет. В результате аварии пострадали четверо украинцев.

Кроме того, на юге Польши в районе города Мысловице столкнулись микроавтобусы, перевозившие украинцев. В результате инцидента есть пострадавшие.

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