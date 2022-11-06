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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: погиб ребенок

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Варшава, Воскресенье 06 ноября 2022 19:14
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: погиб ребенок Фото: автобус с украинцами попал в ДТП в Польше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Между польскими городами Тарнув и Дембица в результате аварии перевернулся автобус с гражданами Украины, которые направлялись в Жешув.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, три человека получили травмы.

"Скорее всего, водитель этого автобуса не справился с управлением во время обгона грузовика, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок", - сообщил представитель польской полиции.

По данным следствия, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил. После этого произошло столкновение. Следователи считают, что водитель автобуса не успел затормозить.

Ранее мы писали, что на трассе Одесса-Варна в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет. На месте уже работает полиция.

Напомним, в Черкассах в среду, 2 ноября, около 9 утра, произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмі, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

Кроме того, 23 октября под Львовом скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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