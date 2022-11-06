У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: загинула дитина

Між польськими містами Тарнув та Дембіца внаслідок аварії перекинувся автобус із громадянами України, які прямували до Жешува.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

За даними слідства, водій вантажівки, що їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував. Після цього сталося зіткнення. Слідчі вважають, що водій автобуса не встиг загальмувати.

"Швидше за все, водій цього автобуса не впорався з керуванням під час обгону вантажівки, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на бік", - повідомив представник польської поліції.

Раніше ми писали, що на трасі Одеса-Варна у четвер, 3 листопада, пасажирський автобус перекинувся у кювет. На місці вже працює поліція.

Нагадаємо, у Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Крім того, 23 жовтня під Львовом швидкий потяг зіткнувся з легковим автомобілем . Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

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