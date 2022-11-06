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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: загинула дитина

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Варшава, Неділя 06 листопада 2022 19:14
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: загинула дитина Фото: автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Між польськими містами Тарнув та Дембіца внаслідок аварії перекинувся автобус із громадянами України, які прямували до Жешува.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, троє людей отримали травми.

"Швидше за все, водій цього автобуса не впорався з керуванням під час обгону вантажівки, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на бік", - повідомив представник польської поліції.

За даними слідства, водій вантажівки, що їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував. Після цього сталося зіткнення. Слідчі вважають, що водій автобуса не встиг загальмувати.

Раніше ми писали, що на трасі Одеса-Варна у четвер, 3 листопада, пасажирський автобус перекинувся у кювет. На місці вже працює поліція.

Нагадаємо, у Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Крім того, 23 жовтня під Львовом швидкий потяг зіткнувся з легковим автомобілем . Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

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