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В Польше активисты высыпали кучу навоза под зданием российского посла в Варшаве

Фото: польские активисты провели акции протеста у посольства России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские протестующие отмечая вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину провели несколько акций возле дома российского посла в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фото: польские активисты провели акции протеста у посольства России (twitter.com/irina_mirochnik)

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:

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