Польша возведет военную базу возле границы с Калининградской областью

"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Воинская часть в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Воинская часть - это всегда благо для местного сообщества", - отметил Блащак.

Фото: Олецко на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, уже в апреле начнется возведение военной базы. Ее планируют построить быстро.

Он также подчеркнул, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийской бригаду.