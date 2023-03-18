Польща зведе військову базу біля кордону з Калінінградською областю

"У мене для вас дуже хороші новини, дуже хороша інформація. Наприкінці цього року в Олецько буде створено військову частину. Військова частина в Олецько означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства… Військова частина - це завжди благо для місцевої спільноти", - зазначив Блащак.

Фото: Олецько на мапі (натисніть, щоб збільшити)

За його словами, вже у квітні розпочнеться зведення військової бази. Її планують збудувати швидко.

Він також наголосив, що особовий склад, який розташовуватиметься на території військової частини, увійде до першої вармінської артилерійської бригади.