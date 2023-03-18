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Польща зведе військову базу біля кордону з Калінінградською областю

Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У мене для вас дуже хороші новини, дуже хороша інформація. Наприкінці цього року в Олецько буде створено військову частину. Військова частина в Олецько означає безпеку для мешканців самого міста, а також для всього воєводства… Військова частина - це завжди благо для місцевої спільноти", - зазначив Блащак.

Фото: Олецько на мапі (натисніть, щоб збільшити)

За його словами, вже у квітні розпочнеться зведення військової бази. Її планують збудувати швидко.

Він також наголосив, що особовий склад, який розташовуватиметься на території військової частини, увійде до першої вармінської артилерійської бригади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАТО планує розмістити до 300 тисяч солдатів на східному фланзі. Це зроблять на тлі загрози у вигляді Росії.

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