Российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

По данным издательства, хакерская группа noname057(16), среди прочих целей, устроила атаки на итальянские сайты, в том числе страницы:

правительства;

нижней палаты;

и нескольких министерств.

Российские хакеры в своем Telegram-канале взяли на себя ответственность за кибератаки. Они заявили, что это ответ на обучение 20 украинских военных, недавно прошедших в Италии противоракетную систему Samp-T, и комментарии премьер-министра Джорджии Мэлони, об отсутствии необходимых условий для мирных переговоров.

Напомним, с начала марта украинские военные проходят обучение в Италии по изучению работы зенитного ракетного комплекса Samp-T.

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