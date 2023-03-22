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Российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии

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Италия, Среда 22 марта 2023 16:21
Российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии Фото: российские хакеры совершили кибератаку на правительственные сайты Италии (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 марта, российские хакеры совершили кибератаку на правительственные сайты Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

По данным издательства, хакерская группа noname057(16), среди прочих целей, устроила атаки на итальянские сайты, в том числе страницы:

  • правительства;
  • нижней палаты;
  • и нескольких министерств.

Российские хакеры в своем Telegram-канале взяли на себя ответственность за кибератаки. Они заявили, что это ответ на обучение 20 украинских военных, недавно прошедших в Италии противоракетную систему Samp-T, и комментарии премьер-министра Джорджии Мэлони, об отсутствии необходимых условий для мирных переговоров.

Напомним, с начала марта украинские военные проходят обучение в Италии по изучению работы зенитного ракетного комплекса Samp-T.

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