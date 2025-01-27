Польша пригласит Трампа на саммит Триморья: когда может состояться визит

Польша планирует пригласить президента США Дональда Трампа на саммит "Инициативы трех морей". Мероприятие пройдет 28-29 апреля.
Об этом заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Папроцка обратила внимание, что на саммите "Инициативы трех морей" будут "хорошие темы для обсуждения". Американский лидер уже посещал такое мероприятие в 2017 году - еще во время первого своего президентского срока.
"С точки зрения календаря это было бы наилучшим обстоятельством, но, конечно, мы находимся в контакте с американской администрацией, приглашения будут направлены", - уточнила глава канцелярии президента Польши.
Она также выразила надежду, что президент Польши Анджей Дуда проведет встречу с Трампом уже в ближайшее время.
"На административном уровне контакты поддерживаются постоянно", - добавила Папроцка.
Напомним, вчера, 26 января, президент США Дональд Трамп заявил, что он может посетить Великобританию или Саудовскую Аравию.
Стоит заметить, что пока что после инаугурации Трамп не совершал зарубежные поездки.
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