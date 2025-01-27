Польша пригласит Трампа на саммит Триморья: когда может состояться визит

Папроцка обратила внимание, что на саммите "Инициативы трех морей" будут "хорошие темы для обсуждения". Американский лидер уже посещал такое мероприятие в 2017 году - еще во время первого своего президентского срока.

"С точки зрения календаря это было бы наилучшим обстоятельством, но, конечно, мы находимся в контакте с американской администрацией, приглашения будут направлены", - уточнила глава канцелярии президента Польши.

Она также выразила надежду, что президент Польши Анджей Дуда проведет встречу с Трампом уже в ближайшее время.

"На административном уровне контакты поддерживаются постоянно", - добавила Папроцка.