Польша запросила у США партию ракет для систем Patriot: сумма сделки впечатляет

Американский Конгресс получил запрос о согласовании продажи Польше 788 зенитных ракет для ЗРК Patriot. Ориентировочная сумма сделки может достичь 5,8 млрд долларов.

Соответствующий запрос был передан в американский парламент 15 мая. Речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) с дальностью поражения до 160 км.

Эта закупка является продолжением договоренностей 2018 года, когда Варшава подписала соглашение на закупку двух батарей MIM-104 Patriot на общую сумму 4,75 млрд долларов. Однако тогда ракеты этого типа не входили в пакет.

Продажа оборонного вооружения по программе Foreign Military Sales (FMS) требует прохождения нескольких этапов согласования: после одобрения Конгрессом документ передается в Госдепартамент США, который, через Агентство оборонного сотрудничества и безопасности (DSCA) Пентагона, официально сообщает о предоставлении разрешения на сделку.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot - американская система противовоздушной обороны средней и большой дальности, созданная компанией Raytheon. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, в том числе самолетов, крылатых и баллистических ракет. Установка оснащена радаром с фазированной антенной решеткой и высокоточными ракетами-перехватчиками.

Комплекс эксплуатируется с начала 1980-х годов и неоднократно проходил модернизацию. Его последняя модификация PAC-3 специально адаптирована для противодействия баллистическим ракетам. Patriot находится на вооружении США и ряда стран-членов НАТО.