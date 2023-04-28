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Польша закупит британскую систему ПВО за 2,37 млрд долларов

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Польша, Пятница 28 апреля 2023 14:25
Польша закупит британскую систему ПВО за 2,37 млрд долларов Фото: Польша подписала крупнейшее в истории соглашение с Лондоном  (mbda-systems.com)
Автор: Александр Белоус

Британское подразделение европейского производителя ракет MBDA согласовало сделку с Польшей на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,37 млрд долларов) на поставку ей системы ПВО британской разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я рад, что глубокие и исторические связи между Великобританией и Польшей в области обороны делают еще один шаг вперед с подписанием крупнейшего в истории соглашения об экспорте оборонной продукции Великобритании с Польшей", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках сделки Великобритания поставит 22 батареи противовоздушной обороны с британскими модульными противовоздушными ракетами (CAMM) и пусковыми установками.

Ракетная группа принадлежит французской Airbus и британской BAE Systems с долей по 37,5%, а также итальянской оборонной и аэрокосмической группе Leonardo с 25%.

Правительство Великобритании заявило, что разработанные британской компанией CAMM, разработанные MBDA UK, уже развернуты в Польше вместе с британской армией для защиты ее воздушного пространства после вторжения России в Украину.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша использует опыт Украины в построении собственной противовоздушной обороны.

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