Польша закупит британскую систему ПВО за 2,37 млрд долларов

Британское подразделение европейского производителя ракет MBDA согласовало сделку с Польшей на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,37 млрд долларов) на поставку ей системы ПВО британской разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я рад, что глубокие и исторические связи между Великобританией и Польшей в области обороны делают еще один шаг вперед с подписанием крупнейшего в истории соглашения об экспорте оборонной продукции Великобритании с Польшей", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках сделки Великобритания поставит 22 батареи противовоздушной обороны с британскими модульными противовоздушными ракетами (CAMM) и пусковыми установками.

Ракетная группа принадлежит французской Airbus и британской BAE Systems с долей по 37,5%, а также итальянской оборонной и аэрокосмической группе Leonardo с 25%.

Правительство Великобритании заявило, что разработанные британской компанией CAMM, разработанные MBDA UK, уже развернуты в Польше вместе с британской армией для защиты ее воздушного пространства после вторжения России в Украину.